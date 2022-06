L’OTAN defensarà la «integritat territorial de tots els aliats». És a dir, que empararà el territori que els membres de l’Aliança considerin com a seu en els seus respectius ordenaments jurídics. I aquesta precisió, que el Concepte Estratègic de Madrid, aprovat ahir només arrencar la cimera, parli de protegir la «integritat territorial dels aliats», és considerat pel Govern de Pedro Sánchez com una victòria, com un reforç de les seves posicions, ja que deixa més clar encara que Ceuta i Melilla seran defensades en cas de ser atacades.

El Concepte Estratègic és el segon text més important de l’Aliança, després del fundacional Tractat de Washington de 1949, i el que descriu el full de ruta, la missió de l’organització de cara a la dècada vinent, la que actualitza el catàleg d’amenaces i desafiaments. Per això és molt rellevant, indicaven fonts de l’Executiu, que el document emanat d’aquesta cimera, d’11 pàgines, reflecteixi la preocupació espanyola, que per cert el proveeix millor enfront de les acusacions del PP de descurar la defensa de les dues ciutats autònomes. A més, la Moncloa celebra que l’Aliança atengui el veïnatge sud (i no només el flanc oriental) i entengui com a amenaces híbrides la «instrumentalització de la immigració» i la «manipulació de les fonts d’energia». És a dir, que l’OTAN consagra la perspectiva de 360 graus (una mirada en totes les direccions), en la qual tant havia posat l’accent l’Executiu. Els conceptes de «sobirania» i «integritat territorial», recordaven en l’equip de Sánchez, «pràcticament van desaparèixer» en el Concepte Estratègic anterior, el de 2010, que els aliats van llançar a Lisboa. Però en el text de 2022 «es recuperen» aquestes referències fins a dues ocasions, a iniciativa d’Espanya, que va introduir aquesta petició de canvi.