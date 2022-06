El ple del Parlament va aprovar ahir el decret llei del Govern que omet l’ús curricular del castellà i busca protegir els directors dels col·legis davant la sentència del 25 %. El decret llei va tirar endavant amb els vots favorables d’ERC, JxCat i els Comuns i el vot en contra de la resta de partits de la cambra. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va ser l’encarregat de presentar davant el ple del Parlament el decret del Govern, que pretén «donar seguretat» a les escoles i que fa el seu departament responsable de tots els projectes lingüístics que s’aprovin als centres.

«La llengua i el model d’escola catalana són una peça fonamental del país», va dir Cambray, que va reiterar que el decret no busca aplicar «paràmetres numèrics ni percentatges» d’idiomes a les escoles, sinó donar la «màxima protecció jurídica» als centres educatius.

El 31 de maig, el Govern va aprovar un decret llei per protegir els directors davant la sentència del TSJC, que ordena garantir un 25 % de classes en castellà, i que traspassa la responsabilitat que pugui derivar-se dels projectes lingüístics al Departament d’Educació. El text parla obertament de «rebutjar l’ús de percentatges», la qual cosa va motivar el vot en contra del PSC, que sí que va pactar amb ERC, JxCat i En Comú la proposició de llei d’ús de les llengües en l’ensenyament.

Al debat, la diputada del PSC Esther Niubó va assegurar que el decret «trenca l’acord» al que havien arribat amb ERC, JxCat i els comuns i constitueix un «desafiament innecessari» als tribunals en explicitar que no es fixaran percentatges de llengües als centres.

Qui sí que va votar a favor del va ser En Comú Podem, i la seva diputada Jessica González va expressar que aquest decret ha d’ajudar «a ordenar els nous projectes educatius» i per garantir que les direccions tinguin «una referència per preparar els projectes lingüístics sense estar a la intempèrie jurídica»: «Els embats judicials constants no fan mal només a la política sinó sobretot a l’alumnat i al personal docent».

La diputada de la CUP Nogay Ndiaye va acusar el Govern d’haver «facilitat» que la sentència del 25 % de castellà «entri als centres» mitjançant la llei i el decret, i va dir que, amb aquestes dues normes, són les «togues» les qui decideixen els projectes lingüístics dels centres.

Tant el PP com Vox i Cs ja van advertir que portaran el decret al Tribunal Constitucional, així com la llei aprovada per les quatre formacions al Parlament. En aquest sentit, el diputat de Vox Manuel Acosta va titllar de «berganteria» i de «frau de llei» aquest decret, perquè pretén «modificar el marc legal per evitar complir la sentència» del 25 %.