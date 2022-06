El ple del Parlament va aprovar ahir una proposició de llei, que serà tramitada al Congrés dels Diputats, per garantir que als municipis amb risc d’exclusió financera hi hagi accés a caixers automàtics i a serveis bancaris. La proposició de llei va ser acordada conjuntament per ERC, JxCat, la CUP i ECP, i va comptar amb el suport d’una àmplia majoria de la cambra (119 vots a favor i 10 en contra). Les set esmenes a l’articulat presentades per PSC-Units van ser acceptades i incorporades al text, i la principal recull que també hauria d’haver-hi caixers automàtics als barris de més de 5.000 habitants que actualment no compten amb serveis bancaris. En el text de la proposició de llei s’estableix que els municipis en els quals actualment no hi ha cap caixer automàtic han de disposar-ne d’un, com a mínim, i que les despeses derivades de la instal·lació, el funcionament i el manteniment d’aquest servei han d’anar a càrrec de les entitats financeres.