És evident que Pedro Sánchez no vol reobrir cap conflicte nou amb el Marroc després d’haver signat la recomposició de relacions amb Mohamed VI. I la tragèdia a Nador, quan el salt «violent» a la tanca de Melilla divendres passat va acabar amb la mort d’almenys 23 persones (37, segons les organitzacions humanitàries), no el canviarà. El president ha anat ajustant el seu discurs, aprofundint en el lament pels ferits i defuncions, però sense retirar el suport a Rabat. Ahir, a la SER, pocs minuts abans de l’obertura oficial de la cimera de l’OTAN al recinte firal madrileny d’Ifema, Sánchez va introduir en la seva argumentació l’anotació que fa falta posar-se «en la pell» de tots els actors implicats, també de la gendarmeria marroquina, que va tenir baixes i ferits. Però no hi va haver condemna a la seva actuació, molt censurada per les ONG i motiu d’investigació en diversos fronts.

El cap de l’Executiu sí que es va corregir respecte a les seves paraules de divendres, quan a Brussel·les li van preguntar pels fets de Melilla. En aquell moment, va aplaudir sense embuts l’actuació de Rabat («la gendarmeria marroquina s’ha obstinat a fons a tractar d’evitar aquest assalt violent, ben organitzat, ben perpetrat i ben resolt per part dels dos cossos de seguretat»). Els fets de divendres, va dir, és l’«últim acte» d’una «tragèdia» que comença temps abans al Sudan, per la qual cosa l’Executiu manté que cal treballar amb els països d’origen i trànsit.