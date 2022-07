El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir que la reunió amb el vicepresident de la Comissió Europea, Margaritis Schinas, al Palau de la Generalitat «consolida» les relacions entre el Govern i les institucions europees.

Ho va dir Presidència de la Generalitat en un comunicat després que Aragonès i Schinas es reunissin en una trobada després que els darrers anys no hi ha hagut reunions entre membres del Govern i comissaris europeus arran del procés independentista.

L’executiu català va destacar que la reunió ha estat «molt cordial» i tots dos mandataris van abordar els projectes catalans que es duen a terme amb fons europeus, com el xip europeu, l’hidrogen verd o altres de relacionats amb la indústria de la salut i el hub audiovisual, i també van analitzar les conseqüències de la guerra d’Ucraïna.

Segons el comunicat de la Generalitat, Schinas «ha volgut remarcar l’esforç que Catalunya fa en l’acolliment de persones refugiades ucraïneses», i també van abordar altres qüestions d’actualitat. Pel Govern, la reunió reforça les relacions de la Generalitat amb la Comissió Europea i el compromís de Catalunya amb Europa i les seves institucions, a més de suposar «un nou pas endavant per intensificar les trobades de treball amb la Comissió».

En un tuit, recollit per Europa Press, Aragonès va afirmar que havia estat una trobada positiva i que la seva voluntat és «intensificar les relacions amb la UE». «Sobre la taula, reptes com els projectes catalans amb fons Next Generation, que contribuiran a l’autonomia estratègica europea», ha afegit el president de la Generalitat.