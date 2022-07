El conseller de Salut, Josep María Argimon, ha ordenat al Servei Català de la Salut (CatSalud) que encarregui «de forma immediata» una auditoria externa per investigar les irregularitats detectades per la Sindicatura de Comptes en contractes dels anys 2019 i 2020.

Entre les irregularitats, hi ha el pagament d’un sobrecost «no raonable» d’1,55 milions per la contractació de rastrejadors que seguien els casos positius de covid. En un comunicat, Salut, que dimecres va admetre una possible sobrefacturació de 920.000 euros per part d’una empresa adjudicatària que llavors era filial de Ferrovial, va informar que ha encarregat al CatSalut que faci l’auditoria externa. Salut va recordar que la Sindicatura ja els havia informat d’unes conclusions provisionals, centrades en el contracte del SEM amb Ferroser -filial que Ferrovial va vendre al febrer de 2022 a un fons d’inversió.