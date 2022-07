El president dels EUA, Joe Biden, es va vanar de la unitat dels membres de l’OTAN davant l’agressió de Rússia a Ucraïna i va culpatr el Kremlin de ser responsable de l’elevada inflació que està ofegant les economies de tot el món i també de la crisi d’aliments dels països més pobres. El dirigent estatunidenc es va acomiadar de la cimera de dimecres i dijous a Madrid amb una roda de premsa en què va celebrar l’augment de diners destinats a defensa que han compromès nombrosos països, entre ells Espanya, i de l’adhesió de Finlàndia i Suècia a l’OTAN. «[Vladímir] Putin va pensar que podria trencar l’aliança transatlàntica. Va intentar afeblir-nos, esperava que es trenqués la nostra determinació, però està aconseguint exactament el contrari. Volia la finlandització de l’OTAN, ha aconseguit l’‘otanització de Finlàndia», va declarar davant els periodistes.

«La raó per la qual els preus de la gasolina han pujat és per Rússia, Rússia, Rússia... La raó per la qual existeix la crisi d’aliments és perquè Rússia no permet que el gra surti d’Ucraïna», va denunciar quan la premsa estatunidenca li va preguntar per l’elevada inflació dels EUA (8,6% al maig).

El líder estatunidenc viatjarà el mes que ve a Israel i després visitarà l’Aràbia Saudita. En una resposta sobre aquest desplaçament va revelar que sol·licitarà als països del golf Pèrsic «en general» que augmentin la producció petroliera per abaixar el preu del cru. Serà a Riad els dies 15 i 16 de juliol. El 2019, en un debat de les primàries demòcrates, Biden va que dir inclouria l’Aràbia Saudita a la llista d’estats «pàries» per l’assassinat del periodista Kamal Khashoggi, cosa que, en aquest context de crisi, sembla haver oblidat.

Turquia amenaça de paralitzar l’adhesió de Finlàndia i Suècia si no s’extraditen 73 «terroristes»

Biden va insistir que l’OTAN ajudarà el Govern i el poble ucraïnés en tot el que faci falta i va anunciar que els EUA aprovarà una nova ajuda militar de «més de 800 milions de dòlars» en defensa antiaèria, artilleria i equipaments. «Continuarem fent costat a Ucraïna durant el temps que sigui necessari [...] Ucraïna no quedarà definida per les polítiques russes. Rússia ha intentat quedar-se el Donbass i no ho ha aconseguit encara [...] No sé com s’acabarà això, però no acabarà amb la derrota d’Ucraïna per culpa de Rússia», va assegurar.