La delicada situació judicial de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a un pas d’anar a judici per adjudicar presumptament a dit contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), amenaça d’acabar provocant un xoc entre forces independentistes.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha deixat a un pas de judici Borràs, per «abusar» presumptament del seu càrrec al capdavant de la ILC per adjudicar a dit 18 contractes menors a un amic, abans de saltar a l’arena política a finals del 2017.

En una interlocutòria, el magistrat del TSJC Josep Seguí conclou, ja finalitzades les últimes diligències, que hi ha prou indicis per enviar a judici Borràs, presidenta de JxCat, pels delictes de prevaricació, frau, falsedat en document mercantil i malversació, pels contractes fraccionats adjudicats al seu amic en la seva etapa al capdavant de la ILP, del març del 2013 al febrer del 2017.

La situació judicial de Borràs està a punt d’activar una derivada política de conseqüències imprevisibles, motivada per un punt del reglament del Parlament, concretament l’apartat 4 de l’article 25, que estableix que «en els casos en què l’acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció», la Mesa de la cambra catalana, «una vegada sigui ferma l’acte d’obertura del judici oral i tingui coneixement d’això, ha d’acordar la suspensió dels drets i deures parlamentaris de manera immediata».

El mes d’octubre, Borràs va rebre dels lletrats del Parlament una proposta de reforma del reglament que suggeria eliminar aquest apartat, amb l’argument que «no té cap precedent ni referent» en el dret parlamentari i preveu una causa de suspensió de l’exercici d’un dret fonamental -com és el de la participació política- que presenta «seriosos dubtes de constitucionalitat respecte a la presumpció d’innocència».

Borràs ja s’ha manifestat en contra d’aplicar aquest apartat per la seva «inconstitucionalitat manifesta», però aquest article va ser incorporat al reglament el 2017, en vigílies del referèndum unilateral de l’1-O, amb l’impuls de la CUP i l’aval llavors de Junts pel Sí, amb l’argument de combatre la corrupció.

Les possibilitats que les forces no independentistes salvin Borràs de l’aplicació del 25.4 i evitin la seva suspensió com a diputada quan s’obri judici oral són molt escasses, però tampoc és clar que ERC i la CUP li llancin un flotador per mantenir-se en el càrrec, malgrat que ella ha apel·lat a la «unitat antirepresiva».

Fins ara, ERC i la CUP han evitat tancar la porta a l’aplicació del 25.4 i han reivindicat el seu compromís contra la corrupció, malgrat que encara no han desvinculat inequívocament el cas de Borràs de la «causa general contra l’independentisme» que denuncien que ha generat l’Estat arran de l’1-O.

A falta que Esquerra i la CUP culminin els seus debats interns sobre aquest tema, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, lligada a ERC, va donar a entendre ahir, en declaracions a SER Catalunya, que l’opció de la dimissió hauria de ser damunt la taula.

Borràs, segons Forcadell, «no ha de pensar en ella mateixa sinó en el prestigi de la institució. El Parlament ha de ser una institució exemplar, ha de tenir tolerància zero amb la corrupció, ha de ser transparent, ha de ser una institució de la qual els catalans se sentin orgullosos».

Davant la incertesa sobre el seu futur immediat, Borràs estudia dues vies, una amb accent polític i una altra netament jurídica, per evitar la seva suspensió en cas que el TSJC li obri judici oral, encara que ambdues requereixen el suport d’ERC i la CUP o d’altres forces.

D’una banda, la Comissió de l’Estatut del Diputat –a la qual la Mesa pot remetre el cas si té dubtes sobre com procedir– podria elaborar un dictamen que sentenciés que a Borràs no se li pot aplicar l’article 25.4 perquè la causa contra ella té motivacions «polítiques» i no judicials.

El dictamen de la Comissió de l’Estatut del Diputat podria al·legar també que a Borràs no se li pot aplicar l’esmentat article del reglament pels dubtes jurídics que genera i que estan recollits en dos informes dels lletrats de la cambra catalana, un del 2018 i un altre del 2021.