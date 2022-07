El conseller d’Economia, Jaume Giró, insisteix que la causa de la baixa execució pressupostària de l’Estat a Catalunya, xifrada en un 35% l’any 2021, és «l’hipercentralisme de l’Estat, malgrat el miratge de les autonomies», i va assegurar que Madrid s’ha convertit en una capital equiparable a Londres o Moscou. En una conferència organitzada pel Cercle d’Infraestructures, Giró també va alertar de les últimes dades sobre la inflació, xifrada en el 10,2% el juny. «Preparem-nos per a la tardor que ve», va avisar. Segons el conseller, som davant d’una situació «de tensió» en què el Banc Central Europeu està intentant refredar l’economia amb mecanismes com la pujada dels tipus d’interès, mentre que els governs estatals aposten per refredar-la.

En referència a la baixa execució pressupostària de l’Estat, Giró va insistir que es tracta d’una qüestió «sistèmica», i va recordar que la mitjana d’inversió executada pel Govern espanyol en el període 2011-2020 se situa en el 12,3% de la inversió regionalitzada. Davant d’aquestes dades, Giró va assegurar que la solució passa per «l’autogestió dels nostres propis recursos». Segons el conseller, es tracta d’una qüestió «tècnica i d’eficiència», més enllà de qualsevol consideració política. Tanmateix, el titular d’Economia també va admetre que la Generalitat «té deures pendents». «No s’han abordat amb valentia decisions que calen per al país», va dir Giró en referència a la transició i transformació energètica. Segons el conseller, Catalunya està a les «beceroles» de Madrid i d’Europa en aquest aspecte.