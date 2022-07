El Departament de Salut de la Generalitat invertirà 449 milions d’euros en 146 actuacions de renovació d’infraestructures de l’Atenció Primària i Comunitària durant el període 2022-2024, que inclouen la construcció de 60 nous ambulatoris.

En una roda de premsa, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va repassar ahir les millores implementades en l’Atenció Primària i Comunitària en l’últim any, i va destacar la contractació de més sanitaris; la incorporació de nous perfils professionals, com nutricionistes, psicòlegs, fisioterapeutes i higienistes dentals; o les millores per reduir la burocràcia, mesures que també han d’ajudar a afrontar aquest estiu.

El conseller va admetre que Catalunya té «un dèficit acumulat molt important» d’inversió en salut, i va recordar que es destina aproximadament l’1,7 % del pressupost a aquest àmbit, «quan un sistema sanitari requereix una inversió de prop del 4,5 %». Amb tot, va remarcar que l’enfortiment de l’Atenció Primària i Comunitària és una de les principals prioritats de la seva conselleria i que, amb l’ajuda dels fons europeus Next Generation -que suposen una quarta part de la inversió anunciada-, el Govern ha fet un «esforç molt important» per fer aquesta millora de les infraestructures.

Argimon va explicar que les 146 actuacions previstes inclouen des de la construcció de 60 nous centres d’atenció primària (CAP) fins a remodelacions o ampliacions d’ambulatoris. «No tot estarà acabat el 2024, però tot ja haurà començat. En alguns casos, iniciarem l’actuació el 2024, però les claus es lliuraran potser el 2025 o el primer trimestre del 2026», va precisar, i va fer ressaltar que els 449 milions previstos ja estan pressupostats.

El conseller va destacar que aquestes millores en les infraestructures, a més de millorar l’atenció de la ciutadania, també contribueixen a incrementar el «salari emocional» dels professionals en construir espais «més amables i amigables»: «Tots volem el salari més elevat possible, però també les condicions laborals. Una bona part d’elles són el lloc i l’entorn de treball», va dir.

Respecte a l’esforç per enfortir l’Atenció Primària, Argimon va remarcar el nou programa d’incentius per a l’especialitat de medicina de família, i va assenyalar que la iniciativa de «discriminació positiva» ha incrementat un 8% les sol·licituds d’aquesta especialitat, en comparació de l’any 2021.

Sobre la situació que afronta l’Atenció Primària aquest estiu, amb l’augment de casos de covid a les portes del període vacacional, el conseller va reconèixer la seva preocupació per les «moltes baixes» que hi ha al sistema -al voltant de 2.000 professionals, va apuntar-, però va assegurar que s’estan fent «tots els esforços per cobrir totes les necessitats».

Sobre aquest tema, va assegurar que, pel que fa al nombre de professionals treballant, l’escenari és millor que abans de la pandèmia gràcies a l’increment de contractació, i que es treballa en canvis organitzatius i en solucions per reduir els tràmits administracions que facilitin l’accessibilitat dels usuaris.

Sobre la desburocratització, va recordar que 1.750 gestors covid s’han incorporat com a administratius sanitaris per tal d’alleugerir la paperassa dels professionals assistencials.