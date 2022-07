Els Bombers de la Generalitat van poder donar ahir per controlat l’incendi de Castell d’Aro (Baix Empordà), que va afectar unes 70 hectàrees de vegetació. Els veïns desallotjats van poder tornar als seus llocs de residència: es tracta de part del residencial Club Golf Masnou i la urbanització de La Coma a Castell-Platja d’Aro, i veïns de la urbanització de Les Teules, Can Batet, Can Riera i la zona de Vallvanera, al terme municipal veí de Santa Cristina d’Aro. La pujada de la humitat i la retirada del vent van facilitar les tasques d’extinció dels Bombers, que ahir mantenien un dispositiu d’un trentena de camions d’aigua remullant la zona i revisant el perímetre del foc.

Els efectius van poder tancar el flanc dret de l’incendi per evitar la seva obertura i mantenir estable el flanc esquerre, amb línia d’aigua, eines manuals i maniobres amb foc tècnic. Protecció Civil manté activada l’alerta del pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat).