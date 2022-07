Els Mossos, conjuntament amb el Cos d’Agents Rurals i amb la col·laboració de la Policia Local de Sant Pere de Ribes, han detingut un home de 22 anys com a presumpte autor de dos incendis forestals. A més, també van denunciar penalment una menor d’edat per la seva autoria en els mateixos fets. El 18 de juny es va declarar un incendi forestal entre els municipis d’Olivella i Avinyonet del Penedès amb una afectació de 161 hectàrees. Tres dies més tard, el dia 21 de juny, es va produir un altre incendi en una zona forestal propera a la urbanització Can Pere de la Plana de la localitat de Sant Pere de Ribes que va cremar un total de 23,39 hectàrees.

Jaume Bosch, cap de l’àrea regional de Barcelona d’Agents Rurals, afirma que si no l’haguessin detingut és «molt probable» que l’home hagués tornat a provocar un incendi. Per això, ha celebrat que la investigació conjunta amb Mossos d’Esquadra hagi donat «molt bons fruits». L’incendi entre Olivella i Avinyonet del Penedès es va produir en una jornada amb un nivell molt elevat de perill d’incendi. Estava activat el nivell d’Emergència 2, el màxim previst per l’INFOCAT per la situació de simultaneïtat d’incendis que s’estava produint a Catalunya. A la comarca del Garraf estava activat el nivell 2 del Pla Alfa, i aquell mateix dia hi havia activat el nivell 3 del Pla Alfa a 93 municipis de 13 comarques. Tots dos focs van afectar un total de 184 hectàrees, de les quals la major part, 182, dins l’espai protegit EIN massís del Garraf. Segons Bosch, esperen que el jutge tingui en compte totes aquestes circumstàncies com a agreujants, ja que l’extinció de diversos incendis simultanis es va veure condicionada per aquests dos focs provocats i es van haver de redistribuir recursos. El cap de l’àrea regional de Barcelona d’Agents Rurals subratlla que els incendis intencionats són molt complicats d’investigar perquè moltes vegades hi ha pocs indicis per poder incriminar la persona i recorda que rere de 9 de cada 10 focs hi ha la mà de l’home. Bosch confirma que en aquest ca el detingut havia intentat ser membre d’alguna ADF, però no se’l va acceptar. Desconeix el motiu pel qual no es va admetre l’aspirant. Investigació Després de les investigacions pertinents i de recollir alguns testimonis, els agents van concloure que l’inici dels focs va ser provocat intencionadament, i que els presumptes autors podrien ser un home i una noia que van ser vistos molt a prop dels dos focs. Els agents van aconseguir identificar i localitzar l’home, que va ser detingut pels Mossos d’Esquadra a Vilanova i la Geltrú (Garraf). Ahir aquesta persona va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Vilanova i la Geltrú.