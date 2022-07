Un veí de Bot, a la Terra Alta, va morir ahir en bolcar el tractor que conduïa. La víctima és un home de 60 anys, veí del municipi. L’accident es va produir a la zona coneguda com el barranc del Cullerer. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís pocs minuts abans de les tres de la tarda i van desplaçar fins al lloc tres dotacions terrestres. El Servei d’Emergències Mèdiques també hi va enviar una ambulància i l’helicòpter medicalitzat, però l’home havia mort a l’acte i els professionals sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.