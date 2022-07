ERC ha reclamat a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que no «arrossegui» la institució a una «batalla judicial» i un «descrèdit», per la qual cosa els republicans suggereixen que ella mateixa hauria de facilitar la seva suspensió com a diputada i considerarien en aquest cas triar una presidència interina de la cambra, que recauria novament en mans de JxCat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va deixar fa dies la presidenta del Parlament a un pas de judici per prevaricació, frau, falsedat en document mercantil i malversació, per «abusar» presumptament del seu càrrec al capdavant de la Institució dels Lletres Catalans (ILC) en adjudicar a dit 18 contractes menors a un amic. Una situació que està a punt d’activar una derivada política de conseqüències imprevisibles, motivada per un punt del reglament del Parlament, que estableix que «en els casos en què l’acusació sigui per delictes vinculats a la corrupció», la Mesa de la cambra, «una vegada sigui ferma l’acte d’obertura del judici oral», ha «d’acordar la suspensió de drets i deures parlamentaris de manera immediata». En funció del que passi en propers dies, podria desencadenar-se un nou sisme polític a Catalunya, les rèpliques del qual podrien afectar l’estabilitat de la legislatura i del mateix Govern català, ja que Borràs va ser triada recentment com a líder de JxCat, partit que forma part de la coalició de govern amb ERC. Mentre que aquest cap de setmana pràcticament tots els partits de l’oposició van demanar la dimissió de Borràs, els republicans eviten usar aquesta paraula i esperen al fet que sigui la mateixa dirigent qui prengui una decisió sobre el seu futur i l’expliqui públicament. No obstant això, a diferència de dies anteriors, la secretària general adjunta i portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va anar ahir més enllà en la seva roda de premsa i va recordar que seria «un error abocar el Parlament a un camí de descrèdit i batalla judicial».