El jutge de l’Audiència Nacional (AN) que instrueix la causa per l’espionatge a membres del Govern espanyol amb Pegasus, José Luis Calama, va emetre ahir una interlocutòria on considera que el cas no només té a veure amb la intimitat de Pedro Sánchez, Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska, sinó que afecta «l’interès general». Amb aquesta argumentació, permet a l’associació de juristes Prolege que es personi com a acusació popular. Calama desestima així un recurs de l’Advocacia de l’Estat contra la primera decisió d’obrir la porta del procés a una associació que anteriorment també havia actuat com a acusació popular en processos en contra de Podem o de l’independentisme.