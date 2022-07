Una protesta independentista davant del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona per una conferència del magistrat del Tribunal Suprem Manuel Marchena va derivar en moments de tensió i va obligar els Mossos d’Esquadra a desplegar-se per custodiar l’entrada de l’edifici.

La protesta, amb uns centenars de persones, la convocaven l’ANC, Òmnium Cultural i col·lectius d’advocats vinculats al sobiranisme per expressar el seu rebuig a la participació de Marchena en una conferència sobre «intel·ligència artificial i procés penal» organitzada per la secció de dret penal del Col·legi de l’Advocacia. La conferència, a la qual no es va permetre accedir a la premsa, estava reservada a advocats col·legiats que prèviament s’haguessin inscrit a la xerrada, que divendres ja havia esgotat totes les places disponibles.

A l’inici de la ponència, una desena d’advocats es va aixecar en senyal de protesta per la presència de Marchena i van abandonar la sala -en algun cas exhibint una bandera estelada i dirigint retrets al magistrat-, moment en què assistents a la conferència s’hi van encarar i els van cridar «fora» i «respecte». La majoria dels presents van optar per romandre asseguts i, un cop el grup que protestava va sortir de l’acte, van coincidir en un aplaudiment com a mostra de suport al magistrat.

A les portes del Col·legi de l’Advocacia, centenars de persones, entre elles alguns advocats amb toga, van acudir a la convocatòria de les entitats sobiranistes, que volien denunciar la «politització de la justícia» i expressar la seva repulsa per la presència de Marchena, president de la sala del Suprem que va condemnar els líders del procés per sedició.