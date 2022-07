El president de la Generalitat, Pere Aragonès, presentarà en «les pròximes hores» al jutjat d’instrucció de Barcelona una querella per l’espionatge amb el programa Pegasus contra l’exdirectora del CNI Paz Esteban i l’empresa NSO Group, propietària i comercialitzadora del programari amb què es van fer les escoltes.

Ho va dir ahir la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu, en la qual va explicar que la querella recull que els fets poden constituir delictes d’intrusió no autoritzada en equips informàtics, d’intercepció il·legal de comunicacions, espionatge informàtic i de producció i adquisició per l’ús de spyware i «altres delictes contra els drets fonamentals.

Aragonès ja havia anunciat que presentaria una querella quan va transcendir el cas d’espionatge a l’abril i ara ha concretat que s’adreçarà contra Esteban i l’empresa propietària de Pegasus, tot i que va avisar que es pot ampliar a «qualsevol altra persona física o jurídica» si la investigació determina que tenen responsabilitats. Així, considera que la investigació a partir de la querella «ha de poder garantir de manera urgent que s’aborda l’assumpte per descobrir els fets en tota la seva integritat», a banda de per presentar proves que poden desaparèixer i per descobrir la identitat dels responsables.

Plaja va assegurar que Aragonès havia rebut almenys quatre intents d’infiltració al seu mòbil i que el context en què es van produir –durant les negociacions entre ERC i el PSOE per investir Pedro Sánchez i al voltant de la inhabilitació de l’aleshores president de la Generalitat Quim Torra– demostra que va tenir una «clara motivació política».

Plaja va argumentar que la querella, a càrrec dels serveis jurídics de la Generalitat en coordinació amb l’advocat Andreu Van den Eynde, s’adreça a l’empresa propietària de Pegasus perquè consideren que hauria de tenir eines per comprovar la legalitat de les seves eines tecnològiques: «O no funcionen o no són prou efectives».