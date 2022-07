L’expresident del Govern Quim Torra ha recorregut al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) contra la seva primera condemna d’inhabilitació per desobediència –que ja ha complert– per no retirar una pancarta pels presos de l’1-O de la façana de la Generalitat.

L’oficina de l’expresident Torra va explicar ahir en un comunicat que el recurs al·lega la vulneració del dret a un jutge imparcial, del principi de legalitat penal i del dret de participació política. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el va inhabilitar el desembre del 2019 a un any i mig per desobeir de manera «contumaç i obstinada» la Junta Electoral Central durant el període electoral de les eleccions del 28 d’abril del 2019, i un cop complerta aquesta condemna Torra va ser inhabilitat novament en una altra causa per desobediència. Els advocats de Torra han argumentat al TEDH que la causa de Torra ha estat «un cas de persecució ideològica i política contra la minoria nacional catalana a l’Estat espanyol».