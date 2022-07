Allau de dimissions al Govern del conservador britànic Boris Johnson, però el primer ministre s’aferra al càrrec. Johnson, sumit en una profunda crisi política, va dir ahir al Parlament que la seva intenció és «seguir» al capdavant de l’Executiu. «El treball d’un primer ministre en temps difícils, en circumstàncies en què se li ha donat un mandat colossal [per les eleccions generals del 2019], és tirar endavant, i això és el que faré», va afirmat el cap del Govern a la sessió de control de la Cambra dels Comuns.

John Glen, ministre de Serveis Financers, va ser l’últim a presentar ahir la dimissió, que segueix la d’altres ministres, diversos secretaris d’Estat i ajudants parlamentaris: 14 renúncies en total des de les sorprenents renúncies de Rishi Sunak com a titular d’Economia i de Sajid Javid com a responsable de Sanitat, dimarts.

El secretari d’Estat de la Infància, el diputat Will Quince, i l’ajudant parlamentària al Ministeri de Transport, la diputada Laura Trott, van anunciar les seves renúncies a conseqüència del descontentament amb els escàndols que han esquitxat el cap del Govern.

A la carta de dimissió al primer ministre, Quince assenyala que s’apartava de l’Executiu amb «gran tristesa» després que Johnson reconegués –després de negar-ho al principi– que sí que sabia que el diputat Chris Pincher –exresponsable de la disciplina del grup parlamentari conservador– havia estat investigat en el passat per comportaments inapropiats cap a homes. Així mateix, Trott va assenyalar al seu compte de Facebook que la confiança en la política és de «gran importància», però que en els últims mesos aquesta confiança «s’ha perdut».

A més de Sunak i Javid –considerats peces clau a l’Executiu britànic–, ahir van dimitir altres diputats que ocupaven càrrecs de menys responsabilitat, entre ells Bim Afolami, que va dimitir com a vicepresident del partit, i Andrew Murrison, que es va apartar com a enviat comercial davant el Marroc. Així mateix, van presentar ahir la dimissió dos secretaris privats al Partit Conservador, Jonathan Gullis i Saqib Bhatti.

El primer ministre conservador està sumit en la crisi més profunda des que va guanyar les eleccions generals del 2019. Johnson es va sotmetre ahir a la sessió setmanal de control a la Cambra dels Comuns i també compareixerà davant la comissió d’enllaç (que agrupa els presidents de totes les comissions parlamentàries).

Rebutjada la proposta d’un nou referèndum a Escòcia

El primer ministre britànic, Boris Johnson, va rebutjar ahir t la proposta formulada la setmana passada per la ministra principal d’Escòcia, Nicola Sturgeon, de fer un nou referèndum d’independència el 19 d’octubre del 2023. «A causa que el nostre país s’enfronta a reptes sense precedents a la pàtria i fora, no puc estar d’acord que aquest sigui el moment per tornar a aquesta qüestió, que ja va ser clarament resposta per la gent d’Escòcia el 2014», va dir Johnson en una carta remesa a Sturgeon i publicada per Downing Street.