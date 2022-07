Els casos de covid-19 a nivell mundial han augmentat un 30% en tan sols dues setmanes i a Europa, en particular, les subvariants BA.4 I BA.5 d’òmicron són responsables d’aquesta nova onada d’infeccions, va dir ahir l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

A l’Índia, on la infecció per covid-19 va causar més de mig milió de morts confirmades, s’ha detectat una nova subvariant, denominada BA.2.75, que els experts estan seguint amb atenció.

No obstant això tot indica que la taxa de morts «s’ha desvinculat» del nombre de casos, que si bé s’ha disparat no ha provocat un augment significatiu d’hospitalitzacions en vigilància intensiva o decessos.

El director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va dir que aquesta situació posa clarament en evidència problemes sobre els quals l’organització porta mesos alertant, com la forta caiguda de proves de diagnòstic en nombrosos països. «Això oculta la veritable evolució del virus i la càrrega real de casos de covid-19 en el món», va comentar.

Un altre problema que es nota més és que no s’estan administrant els tractaments que hi ha al mercat prou aviat com per prevenir casos greus i morts.

Això s’està notant sobretot als països pobres, «on els nous tractaments, especialment els nous antivirals orals, no estan arribant», va sostenir Tedros. Enfront d’aquesta situació, va dir que els grups de risc han de rebre la vacuna de reforç.

Al fet que cada infecció té un impacte en el cercle familiar i laboral -i a major escala en l’economia dels països-, se suma el risc de patir un covid llarg.

Tedros va demanar a la farmacèutica Pfizer que accepti col·laborar amb organismes de salut i amb els països perquè el seu nou antiviral sigui accessible aviat.

L’OMS creu que la nova onada de covid que comença a observar-se té el seu origen en la percepció de la gent que aquest virus es tornarà endèmic i en la relaxació total de les mesures de prevenció amb l’arribada de l’estiu a l’hemisferi nord. «Però no és temps de declarar el final de la pandèmia», va dir l’expert de l’organisme internacional Abdi Maha, qui va assegurar que la covid encara pot causar molt de mal. Maha va demanar que es protegeixi els grups de major risc amb mesures fàcils, com l’ús de màscara en espais tancats i en llocs on hi ha molta gent junta.

«No diem a ningú que cal tornar al tancament, als confinaments, hem tingut dos anys i mig difícils, la gent vol tornar a la vida normal, però els demanem als països que protegeixin els més vulnerables», va dir el director d’Emergències de l’Organització Mundial de la Salut, Mike Ryan.