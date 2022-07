La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños fixaran la data de la reunió entre els presidents dels dos executius, Pere Aragonès i Pedro Sánchez. Com va avançar El Periódico, Vilagrà i Bolaños es reuniran a les 11 hores de demà al Palau de la Generalitat per preparar la trobada entre els dos presidents, que s’ha de fer al juliol. Segons el Govern, la reunió és «preparatòria» i també s’hi abordaran les noves condicions i garanties que va exigir Aragonès per «reprendre» relacions amb la Moncloa. En acabar la reunió, Bolaños i després Vilagrà atendran la premsa.

La consellera de la Presidència i el seu homòleg a la Moncloa es van reunir a Madrid el 22 de juny, en la torna de la primera trobada que van mantenir a Barcelona, quan va esclatar el Catalangate. En la darrera cita a Madrid Vilagrà i Bolaños van acordar «treballar noves garanties» per reprendre la negociació i -segons la consellera- treballar també sobre «l’agenda antirrepressiva». La reunió de finals de juny va tenir lloc després de les eleccions andaluses, i amb la necessitat de l’executiu de Sánchez de recuperar el suport d’ERC al tram final de la seva agenda legislativa.