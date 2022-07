El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es mostra disposat a dialogar amb la Generalitat i l’independentisme si algun dia és president del govern central, però deixa clar, en relació als indults, que si el soberanisme vol «reconciliació», el mínim és «no seguir provocant».

Feijóo va protagonitzar a Barcelona la conferència «En defensa de la política útil i de consens enfront de la política que confronta i insulta», en el marc del Fòrum Barcelona Tribuna, organitzat per La Vanguardia, l’Associació Espanyola de Directius i la Societat Amics del País.

Presentat per l’exministre Josep Piqué, a la conferència van assistir l’expresident José Montilla, l’exdirigent de CiU Miquel Roca, representants empresarials o diversos dirigents del PPC, amb Alejandro Fernández al capdavant.

«Està arribant l’hora de la moderació i ha passat ja l’hora del radicalisme, a Espanya i a Catalunya», va dir Feijóo, que va esgrimir la seva proposta basada en l’«estabilitat, la centralitat i els acords», a través d’una «reconciliació social». «Jo treballaré per consolidar la convivència a Catalunya», va remarcar.

El líder popular va assegurar que si és president estarà disposat a asseure’s a «parlar» amb la Generalitat i amb l’independentisme, deixant clar que ell sempre «complirà les lleis». Preguntat sobre si és partidari de revocar els indults als dirigents independentistes, va assegurar: «Diria a les persones condemnades que seria imprescindible que allò d’‘ho tornaré a fer’ és incompatible amb la reconciliació completa. Si una part no vol reconciliar-se, és impossible», va advertir. «No pretenc que ningú vagi en contra de les seves ideologies -va apuntar-, però si vol una reconciliació, el mínim és no seguir provocant».

Sobre si pactaria amb l’independentisme per governar, va dir que «no hi recorreria d’entrada», perquè segons el seu parer l’independentisme és «letal per a Catalunya» i ell no en vol ser «coautor o copartícip».