El jutjat de primera instància número 3 de Barcelona ha sentenciat que JxCat es pot quedar la marca Junts per Catalunya i rebutja la pretensió del PDeCAT, que assegurava que el partit dels juntaires s’havia apropiat del nom il·legalment. La magistrada considera que el PDeCAT no està legitimat per presentar la demanda, ja que JxCat és un partit diferent i només ho haurien pogut fer afiliats d’aquesta segona formació. De fet, la sentència diu que la demanda del PDeCAT «es formula en substitució dels seus principals afectats», que haurien estat l’exsecretari i l’extresorera de JxCat. Així, la jutgessa diu que no ha quedat acreditat «quina repercussió certa» tenen els acords de JxCat impugnats pel PDeCAT en l’esfera jurídica dels exconvergents.

Per la seva banda, el PDeCAT estudia recórrer la sentència que autoritza JxCat a seguir utilitzant la marca de la formació i que desestima la demanda presentada pel Partit Demòcrata. En un comunicat distribuït ahir, el PDeCAT reconeix que la sentència desestimatòria «no satisfà el motiu inicial pel qual es va interposar aquest plet» i reitera que els canvis en els òrgans del partit Junts per Catalunya es van fer «a través d’una assemblea telemàtica no convocada dintre del termini i en la forma escaient, sense cens de militants i amb irregularitats».