El Parlament Europeu (PE) va donar ahir llum verda per immensa majoria perquè la Unió Europea (UE) proporcioni mil milions d’euros en ajuda macrofinancera a Ucraïna per cobrir les seves necessitats a curt termini, que pugen ja a 37.300 milions només per a enguany. L’Eurocambra va aprovar pel procediment d’urgència amb 522 vots a favor, 17 en contra i 25 abstencions la proposta presentada fa només una setmana per la Comissió Europea per concedir a Kíiv un primer préstec de mil milions d’euros del paquet total de fins a 9.000 milions en assistència macrofinancera que va anunciar el maig, però encara no està finalitzat.

Aquests mil milions es lliuraran en un únic pagament a través d’un préstec en termes molt favorables i el pressupost comunitari cobrirà a més el cost dels interessos, però estarà condicionat al fet que Ucraïna compleixi diversos criteris de transparència i informació sobre l’ús de l’ajuda.