El diputat de Junts Lluís Puig va assegurar ahir que la resposta dels independentistes al ple del Parlament pel seu vot delegat després que el TC l’hagi tombat només serà «simbòlica» si l’acta de la sessió no acaba comptabilitzant el seu vot. «Serà un moviment simbòlic si l’acta no recull el vot, però si queda recollit després de simbòlic no en té res; l’acta signada és un document que certifica el que s’ha dit i fet», va remarcar en una entrevista El matí de Catalunya Ràdio. D’altra banda, Puig va subratllar que «mai» estarà disposat a renunciar a la seva acta. «Algun dia em poden retirar l’escó per una sentència judicial, però jo renunciar-hi, mai», va garantir. La Mesa del Parlament es va reunir dimecres diverses hores per abordar com mantenir la delegació del vot de Puig i es va optar per no mostrar el seu vot a la pantalla, per no implicar funcionaris, i es va decidir acordar més endavant quina és la millor manera per assumir la redacció de l’acta, perquè hi consti el vot de Puig.