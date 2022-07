La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va assegurar que la reunió amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, prevista per a avui a Barcelona servirà per «aprofundir en la concreció» de garanties per al procés de negociació. «Hi anem amb els deures fets», va garantir Vilagrà en una interpel·lació al ple del Parlament, tot i que no va concretar quines seran les mesures que demanaran al Govern espanyol. Just dimecres es va fer públic que Bolaños i Vilagrà es tornaran a reunir per fixar una data per a la trobada entre els dos presidents, Pedro Sánchez i Pere Aragonès. La consellera va assegurar que aquesta reunió és «fonamental» per a la «recuperació de al confiança».

Vilagrà va posar especial èmfasi en la necessitat de fixar unes garanties per a la negociació perquè sigui «d’igual a igual» perquè, al seu parer, els «incompliments» de l’Estat «només generen desconfiança». La consellera va advertir el Govern espanyol que no acceptaran «només proclames».