La carrera per resoldre el lideratge del Partit Conservador britànic després de la dimissió de Boris Johnson comença a perfilar-se en sorgir ahir més noms de possibles candidats, encara que tot apunta al fet que no hi haurà nou líder fins a finals d’estiu.

L’esperat anunci fet dijous pel cap de l’Executiu davant la desfeta originada al seu Gabinet per l’estampida de més de 60 membres de l’Executiu farts de la seva gestió ha deixat el Regne Unit pendent de la resolució del seu futur polític. Davant el malestar que suscita entre l’oposició i en gran part del partit «tory» el fet que Johnson continuï gestionant el país de manera interina, un portaveu de Downing Street va reiterar ahir que s’«actuarà en línia amb la convenció». És a dir,«(Johnson) continua sent primer ministre fins que hi hagi un nou líder del partit i el treball del Govern continuarà mentre això es produeix», va mantenir la font. El portaveu va puntualitzar que el premier en funcions «no marxarà per permetre que (el vice primer ministre) Dominic Raab sigui el primer ministre interí», com suggereixen els qui veuen totalment contraproduent allargar l’estada de Johnson més de l’estrictament imprescindible. En aquesta espècie de llimbs governamentals, l’encara cap de Govern continuarà anunciant en les pròximes hores més nomenaments de càrrecs ministerials a fi d’omplir les vacants deixades per les renúncies en massa dels últims dies.

La carrera que lliuren els aspirants tories per succeir Johnson -que es preveu molt oberta- dona lloc a tota mena de càbales i no sembla que vagi a resoldre’s fins al cap de l’estiu. Entre els últims a sumar-se figuren el titular de Transport, Grant Shapps, i el president de la comissió parlamentària d’Afers exteriors, Tom Tugendhat, que va declarar dijous el seu interès amb la promesa de donar un gir a la formació.

També hi ha rumors sobre les intencions de l’acabat de dimitir titular d’Economia Rishi Sunak, la ministra d’Afers exteriors, Liz Truss, l’ex responsable de Sanitat Sajid Javid, el titular de Defensa -i favorit en una recent enquesta d’opinió- Ben Wallace o el nou ministre d’Economia, Nadhim Zahawi. D’altres que han fet ja públic el seu interès són l’advocada general de l’Estat, Suella Braverman,i el diputat brexiter i president adjunt del Grup de Recuperació de la covid-19, Steve Baker. També podrien estar rumiant les seves opcions la titular d’Interior, Priti Patel, el responsable del Grup de Recerca de diputats conservadors del nord, Jake Berry i fins a Kemi Badenoch, una secretària d’Estat «júnior», considerada una estrella emergent en les files del partit.

En la carrera pel futur Govern britànic va tenir ahir gran rellevància l’anunci fet per la Policia de Durham (nord d’Anglaterra) que el líder laborista, Keir Starmer, no serà multat, ni tampoc la seva número dos, Angela Rayner, per haver suposadament violat les restriccions anticovid en un esdeveniment en 2021. El cap de l’oposició, que havia dit que, en cas que fos multat, presentaria la seva dimissió, ha amenaçat amb una moció de censura per desallotjar a Johnson del Govern de manera immediata. Ahir va reclamar la convocatòria d’eleccions generals.

Mentrestant, els tabloides no deixen de filtrar escàndols protagonitzats pel premier. Entre ells, el generat entorn dels plans de Johnson i la seva dona, Carrie, de celebrar les seves noces el 30 de juliol a la residència campestre assignada als primers ministres d’aquest país, un fet que, segons alguns mitjans, constituïa un dels motius pels quals el polític s’aferrava al càrrec, fet que va desmentir Downing Street.