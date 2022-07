Un estudi mundial liderat a Espanya per l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha demostrat que afegir un nou antiviral al tractament actual contra la covid-19 podria reduir un 30% la mortalitat en pacients ingressats.

Segons l’estudi, que va publicar ahir la revista The Lancet Respiratory Medicine, incorporar l’anticòs monoclonal tixagevimab/cilgavimab al tractament estàndard actual de la covid-19, amb remdesivir i desametasona, disminuiria la mortalitat en pacients en estadis greus de la malaltia previs a l’ingrés a l’UCI.

Aquest assaig clínic de fase 3, fet amb pacients hospitalitzats amb diferent gravetat però que no requerien UCI, ha demostrat que aquesta estratègia és segura i, encara que no escurça el període de recuperació dels pacients, sí que rebaixa un 30% la mortalitat, sobretot en els pacients més greus.

La plataforma d’assajos clínics de pacients hospitalitzats per covid-19 ACTIV-3: Therapeutics for Inpatients With COVID-19, finançada pels National Institutes of Health (NIH) dels EUA, té la participació d’hospitals d’arreu del món, cinc de Catalunya i tres de Madrid.