L’expresident d’Angola José Eduardo dos Santos va morir ahir als 79 anys a Barcelona, segons va confirmar la presidència del país africà en un missatge a les xarxes. L’exmandatari, amb residència a la capital catalana des del 2019, estava ingressat a la clínica Teknon en coma induït des de feia dues setmanes. La defunció del dirigent té lloc cinc dies després que la seva filla, Tchizé dos Santos, presentés una denúncia davant els Mossos perquè investiguessin un presumpte intent d’assassinat contra el seu pare. La sospita de la família era que el metge que li havia assignat el govern africà li havia anat deteriorant la salut fins al punt del coma per desendollar-lo posteriorment de les màquines i posar fi a la seva vida, de manera que apreciava delictes d’homicidi en grau de temptativa, omissió del deure del socors, lesions per imprudència greu i revelació de secrets per part del seu entorn. La filla de Dos Santos ha demanat a la clínica Teknon que preservi el cadàver del seu pare fins que es faci l’autòpsia, pel temor que pugui ser traslladat al seu país.

José Eduardo dos Santos va governar Angola entre 1979 i 2017 i també va ser comandant en cap de les forces armades del país.