La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va lluir ahir múscul en l’arrencada de Sumar, la plataforma que impulsa per reconfigurar l’esquerra alternativa al PSOE, amb molt suport ciutadà, un nodrida representació de col·lectius socials, personalitats de la cultura i ONG, i una àmplia presència de polítics però sense líders de partits. En l’enclavament icònic del centre cultural Escorxador de Madrid, l’arrencada de la plataforma va permetre a Díaz fer punts per al seu principal objectiu: mobilitzar les bases progressistes i teixir noves aliances per eixamplar l’espai actual d’Unides Podem. L’assistència a l’acte va desbordat les previsions inicials fixades en un aforament de 1.500 cadires i els partidaris de Díaz es van anar repartint fins omplir la plaça exterior. Segons els organitzadors, s’hi van aplegar 5.000 persones.