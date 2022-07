ERC creu que el document que divendres passat va signar el Govern de la Generalitat amb el Govern espanyol ha de permetre una negociació política «amb garanties» que es respectaran els drets democràtics per tal que no es repeteixin nous episodis de repressió com els que s’han viscut els últims anys contra el moviment independentista. Ho va dir el diputat i expresident del Parlament Roger Torrent, durant l’inici de la campanya que porta per nom «Prou repressió. Amnistia, justícia i reparació», durant la qual van defensar que la «millor solució» a tots els processos de repressió és «assolir l’amnistia». Una desena de membres de la plataforma Antirepressiva de Barcelona van intentar boicotejar l’acte amb crits i insults, però l’acte va continuar amb normalitat.

«El que vam aconseguir divendres és posar les bases metodològiques de com s’ha de desenvolupar la negociació política i, al mateix temps i per primer cop per escrit, que hi hagi garanties que la negociació es farà amb uns mínims de respecte dels drets democràtics», va afirmar el diputat i expresident del Parlament Roger Torrent durant l’acte celebrat a la plaça de Barcelona del municipi de Sant Cugat del Vallès. «I a nosaltres ens sembla que és la millor via per defensar l’amnistia i la millor solució a tots els processos de repressió» per part de l’Estat espanyol, va afegir.

Una repressió que, segons Torrent, ha demostrat tenir «múltiples cares», i no només la judicial i la presó, sinó també l’espionatge massiu, i s’ha arribat a nivells que un temps enrere ningú hauria imaginat. Sobre aquest últim aspecte, va subratllar que cal denunciar-ho internacionalment.

Basant-se en la seva experiència personal com a expresident del Parlament de Catalunya, l’actual conseller d’Empresa del Govern va denunciar que aquesta persecució política ha afectat els membres de l’antiga mesa del Parlament i, de retruc, el conjunt de la institució per voler portar a debat la independència. «Per allò serem jutjats a l’octubre», va dir, i va assegurar que els tribunals espanyols «han coartat la capacitat de parlar d’un Parlament, un fet inaudit que no passa a cap democràcia consolidada».

Qui també va compartir la seva experiència va ser l’actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga. El 20 de setembre del 2017 era directora de Serveis al Departament d’Economia i la policia la va detenir a casa arran de l’escorcoll policial que també s’estava fent a la conselleria. Durant l’acte celebrat ahir va explicar la incertesa i la por d’anar a la presó que va sentir els anys següents.

Per la seva banda, l’alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, va afirmar que una «democràcia no pot acceptar que en un país hi hagi persones perseguides i represaliades». Ella, concretament, va rebre el mes de març una interlocutòria del jutjat contenciós número 10 de Barcelona on se l’advertia que hauria de pagar 500 euros setmanals del seu patrimoni si no retirava els llaços grocs i cartells independentistes de les finestres de l’ajuntament. Feia uns quants mesos que ja havien retirat de la façana una pancarta a favor de la llibertat dels presos polítics arran d’una denúncia de Ciutadans. Sense entrar en detalls específics del cas, l’alcaldessa va voler fer una crida a «seguir denunciant» la repressió i a conscienciar «tots els demòcrates que això no pot passar».

Intent de boicot

Una desena de persones de la Plataforma Antirepressiva de Barcelona va irrompre a crits durant l’acte d’ERC i va acusar-los de només representar i defensar «els seus» represaliats. A través de les xarxes socials, explicaven que amb aquest acte volen assenyalar els «responsables de les milers d’encausades per la Generalitat» i amenacen amb noves accions.

Malgrat alguns moments de tensió verbal, l’acte va continuar com estava previst i amb la presència d’agents de Policia Local i Mossos. La vicesecretària general de Drets, Llibertats i Lluita Antirepressiva, Marta Vilaret, que va exercir de moderadora de l’acte, va lamentar la situació. «És molt absurd que diferents represaliats ens enfrontem entre nosaltres perquè els repressors riuen mentre fem això», va dir.

Amb aquest acte, ERC posa en marxa una campanya que pretén denunciar que la repressió com a causa general «afecta molts tipus de col·lectius i persones», i defensar l’amnistia.