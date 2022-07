Els prestigiosos premis Ecovino han concedit al vi Savina, del celler Terramoll de Formentera, una medalla d’or en la categoria de blancs sense contacte amb la fusta. El certamen reconeix així un vi blanc jove elaborat a l’illa mediterrània amb raïm viognier, garnatxa blanca, malvasia i moscat de gra petit, recollit a mà i seleccionat al celler. Amb el 13,5% de grau alcohòlic, Savina resulta al tast un vi rodó. Al nas, predomina la fruita blanca i tropical (pinya i plàtan) i a la boca és ampli i untuós.

En la tretzena edició del concurs més gran de vins ecològics que se celebra a Espanya s’hi han presentat, en total, uns tres-cents caldos d’una trentena de regions vinícoles del país. Ecovino és, a més, el certamen de vins més important que es convoca a La Rioja per al conjunt de regions vinícoles. Els seus premis són organitzats per l’associació riojana Cultura Permanente, amb el suport de la Universitat, el Consell Regulador de la Producció Agrària Ecològica de La Rioja i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Rioja.

Savina és un dels vins de Terramoll, un celler familiar que va començar la seva activitat l’any 2000 en una zona de La Mola, la part més alta de Formentera, on les exigents condicions climàtiques concedeixen personalitats als vins. El celler aposta per l’elaboració de vins de qualitat a partir de varietats autòctones i altres de fora. Amb una superfície de 40 hectàrees a 200 metres per damunt del nivell del mar, Terramoll cultiva les varietats malvasia, moscatell, moll, garnatxa blanca, macabeu i viognier. En vi negre, aposta per cabernet sauvignon, merlot i monastrell.