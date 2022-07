Un total de 16 aerolínies europees han retornat l’import de 500.000 vols cancel·lats durant la pandèmia i que van ser bescanviats per cupons, segons ha informat la Comissió Europea. Les companyies, entre les quals hi ha les espanyoles Iberia i Vueling, van arribar a un acord amb l’executiu europeu i la Xarxa de Protecció al Consumidor, que agrupa associacions dels estats membres. La Comissió, a més, afirma que ,arran de la situació actual de col·lapse en alguns aeroports europeus, seguirà «vigilant de prop la situació per garantir que es respecten els drets dels consumidors i passatgers de forma estricta».