La presidenta de JxCat, Laura Borràs, manté la petició a la mesa del Parlament de revocar l’article 25.4 del reglament que permet suspendre els diputats als quals s’obri un judici oral per temes relacionats amb corrupció. «Un article imperfecte no pot comportar una decisió injusta en drets fonamentals, per a mi i per a qualsevol diputat», va dir.

En un acte de partit a Sant Celoni, la presidenta del Parlament va insistir que aquesta institució ha de defensar els drets fonamentals, com la presumpció d’innocència, i va afirmar que aquest article «ho vulnera». Pel que fa a la taula de negociació amb l’Estat, Borràs va assenyalar que, «veient la repressió desfermada» des de l’1-O, es constata que «no ha servir per resoldre el conflicte polític». La presidenta de JxCat va assistir diumenge a una arrossada solidària que el partit va organitzar al Parc de la Rectoria Vella de Sant Celoni. Entre els assistents hi havia membres de l’executiva i l’alcalde del municipi, Raül Garcia.