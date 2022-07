El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va reivindicar ahir, diumenge, la memòria del regidor del PP Miguel Ángel Blanco amb motiu del 25è aniversari del seu assassinat en mans del grup ETA.

El cap de l’executiu va assistir en l’acte d’homenatge a les víctimes del terrorisme que va organitzar el municipi d’Ermua, al País Basc, juntament amb el rei Felip VI.

En la seva intervenció, el president del Govern va instar les noves generacions a «mantenir viva aquesta història», encara que no hagin crescut en una «Espanya amb terrorisme». En aquest sentit, va subratllar la importància de protegir «la memòria col·lectiva», i va apuntar que la pau adquirida en l’actualitat «ha costat molt de dolor».

Per això, va admetre que «ni tots els actes ni l’entrega de commemoracions seran mai suficients per compensar l’absència de les persones que van perdre la vida». Tot i això, Sánchez va remarcar que és important que hi hagi una «consciència col·lectiva».

Les paraules del rei Felip VI

En la mateixa línia es va expressar el rei, que també va fer un discurs saludant les víctimes i els familiars del terrorisme. El monarca va descriure el dia de la mort de Blanco com un episodi que el va deixar «consternat», però va recordar que el país es va mobilitzar de forma «històrica» contra el seu assassinat.

Felip VI també va valorar l’esperit «de fortalesa» del poble d’Ermua i la necessitat de seguir defensant «la vida, la llibertat i la dignitat» de les víctimes del grup terrorista. «No podem permetre que hi hagi generacions que no ho recordin», va insistir, «el seu dolor ens importa».

Crítiques per part del PP

D’altra banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ja va encapçalar, un dia abans de l’acte oficial, un homenatge propi al seu regidor assassinat. El popular va carregar contra els acords entre el Govern espanyol i Bildu per a la Llei de la memòria històrica, la qual es va comprometre a derogar.