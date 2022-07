La Generalitat i el sector públic que depèn d’ella van adjudicar el 2021 un total de 12.841 contractes per import de 3.013 milions d’euros, una xifra superior en un 12,28% a 2020, any marcat per la irrupció de la crisi de la covid-19, malgrat l’escenari de pròrroga pressupostària. Un informe elaborat per Economia i Hisenda determina que el 2021 va decaure l’ús de contractes d’emergència, que només van representar el 4,8% del total -concentrats majoritàriament el gener i febrer-, ja que també va minvar la crisi sanitària. El 2020, per contra, els contractes d’aquest tipus van assolir el 29,3%. En relació amb 2019, la Generalitat i el seu sector públic van destinar el 2021 un 26,32% més de recursos a tot tipus d’adjudicacions. Aquell any, les d’emergència només van suposar l’1,78% del total. Sense tenir en compte les adjudicacions per via d’emergència, el 2021 els contractes adjudicats van ser 12.221, per un total de 2.793 milions d’euros, és a dir, un 19,18% més que el 2019.

En relació amb l’anàlisi del 2021, les entitats del sector públic van concentrar la gran majoria de les adjudicacions per via ordinària i d’urgència (10.281), en concret el 84,1% dels contractes i el 80,3% de l’import. Per contra, els diferents departaments de l’executiu català van adjudicar 1.940 nous contractes per aquests procediments, el 15,9% del total i el 19,7% de l’import global. En total -sumant a les adjudicacions ordinàries, d’urgència i d’emergència també pròrrogues, anualitats i modificacions-, els contractes de la Generalitat el 2021 van ser 26.900 i van assolir en el seu conjunt els 5.519 milions. Els òrgans de contractació que més recursos van destinar a adjudicacions el 2021 van ser la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau, amb 269 milions; l’Institut Català de la Salut (ICS), amb 254; el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), amb 246 milions, i Infraestructures.cat, amb 201 milions.