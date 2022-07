Podem està estudiant «totes les mesures» possibles, després de publicar-se uns àudios entre Antonio García Ferreras i l’excomissari José Manuel Villarejo en les quals el periodista dubta de la veracitat d’una informació sobre suposats pagaments a Pablo Iglesias en un paradís fiscal i exigeix a més responsabilitats. Responsabilitats a tots els nivells, «polític, judicial, policial i mediàtic» perquè de no assumir-se podrà tornar a passar i el que està en joc és o un govern progressista o «fer un pas enrere amb una coalició de Feijoó i Vox», va subratllar María Teresa Pérez, una de les portaveus del partit.

D’altra banda, l’extresorera del FC Barcelona Susana Monje va explicar ahir a RAC1 que la policia espanyola li va fer «xantatge» per dir «mentides» contra la família Pujol. Segons Monje, es va reunir en un hotel de Madrid amb un membre de la policia que es va presentar «com a comissari» i que volia que «corroborés informacions que ells estaven trobant». «Volien que corroborés mentides», va dir. Monje, que va dir per per això va dimitir, va explicar que va contractar seguretat privada per por de la policia, que la va seguir, tant a ella com a la seva família. «Feia un temps que anaven sortint notícies falses sobre la meva empresa a mitjans digitals. Em van deixar perfectament implícit que el que m’estava passant ho podien fer desaparèixer». Monje va afirmar que es va negar a fer el que li demanaven i que «les notícies falses van continuar». L’extresorera va assenyalar que la seva reputació i la de la seva empresa «van patir molt» i que l’empresa va entrar «en concurs de creditors».