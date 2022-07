El gasoducte Nord Stream, el més gran del continent, va parar ahir per manteniment i fins al 21 de juliol. Però l’atenció està posada en què passarà després davant el temor al fet que aquest tall temporal sigui utilitzat com a excusa pel Kremlin per tallar completament els enviaments de l’hidrocarbur a Alemanya.

El primer a aixecar la llebre va ser el ministre alemany d’Economia i Protecció del Clima, Robert Habeck, i divendres la seva homòloga a Espanya, Teresa Ribera, va reiterar aquesta possibilitat. «Donada la situació que vivim amb Rússia no hauria de ser descartable que això pogués prolongar-se més», va dir la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica.

Una aturada d’aquesta megautopista d’hidrocarburs posaria en greu risc la seguretat de subministrament a Alemanya, on la dependència de Moscou és molt elevada. En les últimes dues setmanes, Rússia va restringir el flux per aquest tub un 60%, la qual cosa va portar al major comprador de gas rus, el gegant energètic Uniper a demanar un rescat al Govern alemany que es va fer oficial divendres i inclou una reestructuració de la companyia per a crear «una empresa de seguretat de subministrament sota la propietat del govern alemany». El Govern alemany ja ha dissenyat diferents mesures en termes de racionament tant per a les llars com per a les indústries. Espanya no es veurà afectada directament perquè el gas que utilitza no arriba a través de gasoducte i el que arriba amb vaixell des de Rússia suposa al voltant del 7,5% en mitjana anual, fàcilment substituïble. Però sí que podria notar-ho en els preus.