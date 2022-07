Sense expectatives altes, però a l’espera d’avanços i resultats concrets: així afronta el Govern català la reunió de divendres entre els presidents de la Generalitat i de l’executiu central, que el Govern confia que serveixi per reconstruir confiances «danyades» i comprovar «si realment hi ha un canvi» en Pedro Sánchez.

Des de la darrera reunió dels dos presidents el 15 de setembre de 2021, l’estancament del diàleg entre governs -la taula de diàleg prevista per a inicis de 2022 segueix encara sense data-, l’esclat del cas d’espionatge polític a l’independentisme i qüestions com la baixa execució d’inversions de l’Estat a Catalunya van desembocar en una crisi de relacions, que el Govern va arribar a «congelar».

El desglaç va arrencar fa unes setmanes amb la reunió a Madrid entre els titulars de Presidència de tots dos governs, que van tornar a veure’s la setmana passada a Barcelona i van fixar llavors data per a la reunió de presidents, a més de tancar un acord marc per a la metodologia de la negociació i el diàleg. Fruit d’això, Sánchez i Aragonès es trobaran per fi aquesta setmana, una cita davant la qual l’Executiu català va moderar ahir les expectatives, conscient que servirà més per prendre la temperatura de la relació entre mandataris que no pas per tancar grans acords. Així ho va constatar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, en roda de premsa, en què va explicar que Aragonès espera abordar l’actual situació de les relacions, com també les «garanties» exigides per la Generalitat per poder reprendre la negociació; i avançar en l’agenda de la «desjudicialització». Però Plaja va insistir en rebaixar l’expectació: «Més enllà de la reunió, poc es pot avançar. Hi ha moltes expectatives, però pel Govern no són altes, perquè les relacions estan minvades i danyades». Encara així, el Govern exigeix que no es tracti només d’una «foto», sinó que deixa clar que espera també que es puguin donar passos endavant en «resultats concrets».