El Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona ha declarat nul·la la delegació del servei d’aigua de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) al consorci CONGIAC (Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya). El tribunal ha resolt el recurs presentat per Sorea donant la raó a la companyia amb tres mesures: anul·la tant l’adhesió de l’Ajuntament al CONGIAC, com la modificació de la forma de gestió del servei municipal i també la delegació del servei al consorci. La resolució l’ha fet pública la mateixa companyia d’aigües Sorea, que insisteix que dues sentències del TSJC ja havien resolt que CONGIAC «no era una forma vàlida de gestió associativa del servei d’aigua». CONGIAC agrupa diversos ajuntaments per a la gestió de l’aigua a través de l’empresa GIACSA. Entre els accionistes figura Aigües de Manresa. De fet, l’Ajuntament de Manresa té integrat dins la seva estructura aquest ens d’empreses públiques d’aigües.