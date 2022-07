La Sala d’Apel·lació de l’Audiència Nacional ha recolzat el punt més controvertit de la sentència dels atemptats de Barcelona i Cambrils d’agost de 2017: els dos condemnats com a membres de la cèl·lula gihadista no poden ser-ho també per les 16 morts i 140 ferits que es van produir en els atropellaments, perquè desconeixien que s’anessin a cometre. La resolució els rebaixa la pena de presó en 10 anys, de 53 a 43 a Mohamed Houli Chemlal i de 46 a 36 a Driss Oukabir.

Said Ben Iazza, condemnat per col·laboració amb organització terrorista, per prestar la seva documentació i la furgoneta del seu oncle a la cèl·lula, ha vist confirmats els 8 anys de presó imposats. Les acusacions populars i particulars personades en la causa pretenien que els seus companys de banqueta, condemnats per pertinença a organització terrorista i dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius i inflamables de caràcter terrorista, ho fossin també per les morts i ferits dels atemptats. «No pot confondre’s la responsabilitat penal que suposa la pertinença a l’organització criminal amb l’exigible per la comissió dels delictes que puguin executar-se en el seu si, ja que la responsabilitat per aquests fets haurà de subjectar-se a les regles generals d’autoria i participació», explica la Sala.

La rebaixa de pena a Houli i Oukabir obeeix al fet que el delicte d’estralls imprudents pel qual se’ls va condemnar per l’explosió del xalet d’Alcanar ha d’entendre’s en concurs ideal amb les lesions que van produir, perquè la seva intenció no era atemptar contra els veïns, bombers o mossos que treballaven a la zona quan es va produir una segona explosió dels explosius que preparaven. En qualsevol cas, el temps de compliment màxim serà de 20 anys.

El tribunal avala el relat de fets provats del tribunal presidit per Alfonso Guevara, que situava la creació del grup terrorista el 2015 entorn de la figura de l’imant de Ripoll Abdelbaki és Satty, mort a l’explosió d’Alcanar, on la cèl·lula havia acumulat entre 200 i 500 quilos d’explosius, 104 bombones de butà i 19 artefactes casolans. Entre els seus membres figuraven Houli, Oukabir i els seus germans i altres joves.