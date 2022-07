La segona onada de calor d’aquest estiu va fer superar ahir els 40 °C a Seròs (Segrià), on a les 5 de la tarda es va registrar la màxima de Catalunya amb 40,4 °C, una temperatura que seguirà excepcionalment alta almenys fins dimarts i que divendres podria superar els 41 °C a la plana lleidatana. La canícula d’aquests dies, que no registrarà rècords de temperatura màxima, però serà una de les que duri més dies de les últimes dècades, manté activats el pla de salut per onades de calor, el pla Infocat per risc alt d’incendis forestals i el pla de protecció civil d’emergències Procicat en fase d’alerta. El Servei Meteorològic de Catalunya recorda que la màxima històrica més alta registrada al país es va mesurar a Flix-Vinebre el 7 de juliol de 1982, amb 44,4 °C.

Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya per a avui és que no variaran les temperatures, que seguiran altes i es tornaran a superar els 40 °C a les comarques lleidatanes, i que divendres pugi un esglaó més la canícula perquè els termòmetres arribin a marcar els 41 °C. La calor seguirà intensa, sense núvols ni perspectiva de pluja en els propers set dies, segons les previsions, la qual cosa posarà encara en situació més delicada les reserves d’aigua dels pantans catalans.