El president espanyol, Pedro Sánchez, va reclamar ahir a Junts que deixi enrere les «posicions maximalistes» i s’incorpori a la taula de diàleg. Va dir que aquesta petició es dirigeix als membres del Govern de Junts, i no «a altres persones, sens dubte alguna important pel moviment independentista, però que no forma part del Govern». Segons va dir, el seu objectiu és reunir «aviat» la taula perquè treballi d’acord amb la metodologia que ja s’ha acordat i s’aconsegueixin «resultats concrets i tangibles». Sánchez també va desplegar dades d’inversió per negar el greuge a Catalunya. Segons va dir el Govern «s’implicarà a fons» per corregir el 2022 el baix nivell d’execució del 2021, que atribueix a «colls d’ampolla».

Sánchez va fer aquestes manifestacions en resposta, al debat de política general, a les intervencions de la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, i del portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, que li van retreure la manca de concreció de la taula de diàleg. Nogueras el va advertir que «Junts només seurà en un procés de negociació real» i «no farà de socorrista de la taula en què no hi ha hagut diàleg» i en la que el PSOE «digui de què es pot parlar». En la seva resposta, Sánchez va reiterar la petició a Junts: «A mi m’agradaria que Junts s’incorporés a la taula. Crec que és necessari que s’hi incorporin, defensin les seves idees i comencem a treballar d’acord de metodologia implantat per aconseguir avenços concrets no maximalistes i per acostar postures». Sánchez va advertir a Junts que la seva estratègia «és equivocada» perquè «estan donant l’esquena al conjunt de la ciutadania catalana, que vol convivència». «Tant de bo surtin del congelador i passin a posicions pragmàtiques per resoldre aquest conflicte», perquè Junts «ha quedat ancorada al 2017» i no entén que «si avui Catalunya està lluny de la independència no és només per l’acció del govern espanyol», sinó «perquè els mateixos catalans» s’hi oposen. Segons Nogueras, el govern de coalició té la mateixa agenda catalana que el de Mariano Rajoy i és la dels «incompliments», «infrafinançament», «menyspreu» i «promeses incomplertes». La portaveu de Junts va assegurar que continuar donant estabilitat a l’executiu de Sánchez «ens ha anat allunyat a poc a poc de la independència». Aragonès reclama «passos concrets» en la reunió de demà El president del Govern, Pere Aragonès, va reclamar ahir a Pedro Sánchez, «passos concrets» més enllà de «compromisos genèrics» a la reunió que tots dos mantindran demà a Madrid. Aragonès va explicar que en aquesta trobada reiterarà que el conflicte s’ha de resoldre amb diàleg i negociació, defensarà celebrar un referèndum i reclamarà «mesures concretes» per revertir la repressió. Després que Sánchez demanés a Junts que s’incorpori a la taula de diàleg, Aragonès va dir que està «oberta» a tothom que vulgui sumar-s’hi.