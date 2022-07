L’onada de calor que està fent aquesta setmana ha portat al nivell màxim el risc d’incendi a la major de la Catalunya central a partir d’avui. En el mapa de pla Alfa sobre el risc de foc que diàriament elaboren els Agents Rurals, la situació es tradueix en què a tots els municipis del Bages i el Baix Llobregat Nord, aquest està en el nivell 3, que és el màxim. La situació també és extrema a part dels municipis de l’Anoia, el Solsonès, el Moianès i l’Alt Urgell. Al conjunt de Catalunya, el pla 3 afecta 275 municipis de 20 comarques.

Aquest risc ve donat per les condicions meteorològiques marcades per una sequera estructural i una inestabilitat atmosfèrica que afecta especialment l’oest de la Península Ibèrica deixant l’arc mediterrani al límit. Es tracta d’una situació inèdita, que no s’havia vist des del 1987 o el 2003. La situació es tradueix que hi hagi unes mínimes elevades, d’entre 20 i 25 graus durant les nits i matinades, i també una màximes que avui i durant el cap de setmana es preveuen que siguin extremes a tot el país. A més, la sequera persistirà ja que no s’espera que hi hagi pluges durant el propers dies, la humitat relativa serà baixa a tot l’interior i es preveuen vents de component sud a les hores centrals del dia amb ràfegues de fins a 40 o 50 quilòmetres per hora.

La situació porta a un escenari extrem i que fa hi hagi risc d’incendis convectius. Aquests incendis, com el que l’any passat es va originar a Santa Coloma de Queralt i va afectar diversos municipis de l’Anoia i que va acabar sent el més important de Catalunya, es caracteritzen per la seva voracitat i perillositat. En l’actual episodi d’onada de calor, les zones amb més risc de patir aquest tipus d’incendi són el Bages, l’Anoia i el Solsonès, a més de la Noguera. Es tracta d’incendis que poden saltar a de les 1.000 a les 5.000 hectàrees, i en cas que hi hagi simultaneïtat es podria arribar a les 10.000.

Les mesures (veure desglossat) previstes per combatre l’actual escenari de risc s’allargaran fins dimarts però ara per ara no és clar fins quan s’allargarà l’episodi i la previsió és que un cop hagi passat, malgrat que hi pugui haver alguna treva arribi una nova onada de calor.

Les temperatures

Pel que fa les temperatures, ahir, Sort va registrar la més elevada dels observatoris del Meteocat, amb una màxima de 38,7 graus, una dècima més que els observatoris de Montesquiu i Seròs. A la Catalunya central, Artés, on en diversos episodis de calor s’hi ha registrat la temperatura més elevada del país, ahir es va quedar amb una màxima de 38 graus mentre que la mínima va ser de 15,6. A l’Alt Urgell, a Organyà, el mercuri es va enfilar fins els 37,7 graus mentre que la mínima es va quedar amb 18,9.

A Manresa, en aquest cas segons dades de l’Aemet, la màxima es va quedar en 35,5 graus i es va registrar a a les dues del migdia, mentre que la mínima va ser de 18,3 graus quan faltaven cinc minuts per un quart de vuit del matí. A Berga la mínima va ser de 9 dècimes més que a Manresa, mentre que la màxima va quedar per sota, en 34,9 graus.

Pel que fa la previsió per avui, segons el Meteocat és que les mínimes es mantinguin en nivells semblants o superiors, entre 20 i 25 graus, mentre que les màximes, a les comarques centrals, la majoria de valors es mouran entre 35 i 40 graus, si bé puntualment es podrà arribar als 42 graus a Ponent.

Es tanquen els accessos als parcs naturals de Montserrat i Sant Llorenç L’activació del nivell 3 del Pla Alfa per risc d’incendi comporta el tancament dels parcs naturals i restriccions en les activitats a la natura als municipis afectats. En el cas de la Catalunya central, des d’avui i fins dimarts no es pot accedir als Parc Natural de Montserrat, però si a la zona del monestir, i tampoc al parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Al conjunt de Catalunya són nou els massisos i parcs naturals tancats. A més, en els municipis que es troben en el nivell 3 del Pla Alfa queden suspeses les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva i les activitats esportives en el medi natural si no es poden traslladar a algun nucli. També es restringeixen les activitats dels casals, colònies i estades esportives a l’entorn immediat de les edificacions on es dormi i es limita la circulació motoritzada en el medi natural, exceptuant residents i activitats inajornables. D’altra banda, se suspèn l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores, exceptuant la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs. Alhora, se suspenen les obres, no autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit, a la xarxa interurbana inclosa la sega de cunetes, i es restringeix l’ús d’eines com radials a menys de 500 metres de la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si s’han d’utilitzar per motius de força major s’ha de comunicar a agents rurals.