El primer ministre italià, Mario Draghi, va anunciar ahir que presenta la seva dimissió després de perdre el suport del Moviment 5 Estrelles (M5S), un dels principals partits de la coalició governamental a Itàlia, que es va abstenir de votar ahir una moció de confiança al Senat, fet que obre una crisi de Govern al país. Draghi va al·legar que s’ha «trencat el pacte de confiança» que mantenia cohesionat l’Executiu.

Després d’aquest nou desacord al Govern, Draghi va mantenir una reunió amb el president Sergio Mattarella i va convocar un Consell de Ministres per anunciar la seva decisió «Les votacions d’avui al Parlament són molt significatives des del punt de vista polític. La majoria de la unitat nacional que ha fet costat a aquest Govern des de la seva creació, se n’ha anat. El pacte de confiança que dona suport a l’acció del Govern ha fracassat», va traslladar el dirigent. Els senadors del M5S van sortir de la Cambra Alta per no votar la moció relativa a un decret amb ajudes per valor de 26.000 milions d’euros per pal·liar els efectes de la inflació, retirant així el seu suport al cap del Govern, que malgrat tot va superar la moció de confiança amb 172 vots a favor i 39 en contra.

Draghi, que presidia una coalició d’unitat nacional, havia avançat que no seria en un Govern sense l’M5S malgrat continuar comptant amb majoria parlamentària. La raó del cop de porta de Conte i el seu partit remet a la seva queixa que les seves postures han estat desateses dins de la coalició, com la seva oposició a enviar armes a Ucraïna. Amb tot, el fet és que el moment coincideix amb la decisió de Luigi Di Maio, el ministre d’Exteriors i un dels fundadors de l’M5E, d’abandonar fa tres setmanes la formació. Això ha provocat una escissió que agreuja la sagnia de consens que l’M5E experimenta des de fa ja anys.