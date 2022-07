Amb 166 dels vots presents a favor, 153 en contra i 14 abstencions, la Llei de Memòria Democràtica va passar ahir la seva última prova al Congrés, i té ja via lliure per a la seva escala al Senat, en una jornada en la qual les forces de la dreta van mostrar una encesa oposició al nou articulat. Entre les abstencions hi van figurar les anunciades per Esquerra Republicana.

En les últimes intervencions dels grups parlamentaris sobre el projecte va quedar constatada una utilitat complementària que té la presència de Bildu entre els seus suports: permet a l’oposició de dretes parlar d’ETA i els seus crims, en comptes de parlar dels desapareguts i captius del franquisme. Mentre el Govern i la majoria de l’esquerra parlamentària llançaven els seus últims arguments en defensa de l’articulat, Partit Popular i Ciutadans van recuperar el record d’ETA, agitant els populars la mobilització de les víctimes del terrorisme que s’organitzen en la seva òrbita. Tant, que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, es va veure obligat a sortir-hi al pas des del faristol: «Aquest Govern està sempre amb totes les víctimes, amb totes, abrigallant-les i ajudant-les, i no intentat utilitzar-les». Per a Bolaños, «aquesta llei fa Espanya més humanitària», i va emfatitzar: «La llei de Memòria diu el que diu, i no diu el que alguns diuen que diu». El suport indirecte, retirant la seva negativa i passant a l’abstenció, d’Esquerra Republicana fa possible la tramitació de la llei, però els republicans van dedicar bona part de la seva intervenció a mostrar les mancances en l’articulat. «Aquesta llei continua quedant-se molt lluny del que hauria de ser una reparació justa», va sentenciar la diputada Carolina Telechea. Recordant Salvador Puig Antich, la seva execució a garrot i les seves paraules finals, la diputada igualadina va dir que, en la Transició, «van legalitzar el feixisme en comptes de derrotar-lo», i va avisar que «el dia que es faci justícia de veritat, la llei tindrà el segell de qualitat d’Esquerra Republicana».