La jurista i professora universitària, Esther Giménez-Salinas, va prendre possessió ahir del càrrec del Síndic de Greuges al Parlament i en el seu discurs inaugural va apostar per la reforma del delicte de sedició com una manera de «desjudicialitzar el conflicte» entre Catalunya i Espanya. Giménez-Salinas va afegir que sovint quan fa aquesta petició li retreuen que peca d’ingènua i va rebatre que no ho és i que simplement creu en el diàleg i en el pacte. A més, la nova Síndica ha carregat contra l’actual sistema de justícia penal, que ha titllat d’obsolet i antiquat, i ha qualificat la presó com «un reducte del passat».

Entre els eixos de treball que s’ha marcat, va destacar el de la desjudicializatció. «Hauríem de procurar la desjudicialització dels conflictes, una qüestió que a aquí, a Catalunya, és especialment important». Per a la nova Síndica això ha de passar, entre altres coses, per la reforma del delicte de sedició i adaptar-lo al context europeu.