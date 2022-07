El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, va valorar «positivament» la seva reunió d’ahir amb el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, però va deixar clar que la relació entre tots dos governs només es «normalitzarà» si es donen «acords parcials» en la taula de diàleg. La taula de diàleg sobre Catalunya entre el Govern central i la Generalitat se celebrarà l’última setmana de juliol, segons van acordar en una reunió a la Moncloa el cap de l’Executiu central i el president català.

En roda de premsa posterior a la delegació de la Generalitat a Madrid, Aragonès va qualificar d’«important» la seva trobada amb Sánchez, després de deu mesos sense reunir-se. «S’ha desenvolupat en un clima correcte i respectuós, marcat per les dificultats del moment, que són moltes i d’orígens diversos», va dir. Unes complicacions que, va expressar, «ens obliguen a sobreposar-nos, per responsabilitat institucional, i treballar per a la cerca de solucions», sempre «anant de cara».

Tots dos presidents van «ratificar i valorar positivament» en la seva reunió l’«acord marc» que els titulars de Presidència dels dos executius van tancar la setmana passada a Barcelona i que suposa «un pas important per restaurar la confiança i oferir garanties de respecte als valors democràtics i els drets fonamentals». Una al·lusió al cas d’espionatge a l’independentisme a través del sistema Pegasus, sobre el qual Aragonès va apuntar que el Govern necessitava aquest «respecte» per part del Govern espanyol per poder així «reprendre» el procés de negociació: «L’acord ajuda a oferir garanties que una situació com aquesta no es reproduirà».

Preguntat sobre si amb la reunió la relació està «descongelada» entre Moncloa i Generalitat, va puntualitzar que «la normalització de relacions es produirà si hi ha acords concrets». «Avui hi ha una aposta ratificada per avançar en el diàleg. A partir d’aquí, si hi ha avanços amb acords concrets, que permetin resoldre el conflicte en qüestions com la repressió o la negativa al fet que Catalunya pugui decidir el seu futur, llavors es podrà normalitzar la relació, que a dia d’avui no ho està», va dir. Aragonès va considerar que per avançar en el procés de negociació serà important «acabar amb la criminalització i la repressió», a més que hi hagi «fets i concrecions» en forma d’acords tangibles. En aquest sentit, va confiar que en la propera taula de diàleg es tanquin, «si és possible, els primers acords parcials», a més de «consensuar línies de treball» per la «desjudicialització».

I és que l’espionatge mitjançant Pegasus ha estat un dels elements que han provocat «la ruptura de la confiança», de manera que «per restaurar-la és important que es produeixin acords», va dir Aragonès, que va «celebrar» el «compromís» de Sánchez de «col·laborar de forma absoluta amb la justícia per aclarir els fets, en el marc dels procediments judicials en marxa». Sobre si els membres del Govern que formen part de JxCat haurien de tornar a la taula de negociació, Aragonès va insistir que és una taula «entre governs», encara que la seva voluntat és que «s’hi impliqui com més gent millor».