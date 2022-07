L’advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va afirmar ahir que els àudios de l’excomissari José Manuel Villarejo per l’operació Catalunya «demostren la fallada sistèmica generalitzada» del sistema de què parla l’advocat del Tribunal Superior de Justícia de la UE (TJUE). «Si això no és suficient deu estar molt a prop de ser-ho», va dir en declaracions a Catalunya Ràdio. Així, va afirmar que si hi hagués una quarta euroordre acreditarien aquesta fallada. Per a Boye, l’informe del TJUE és «poc tècnic i poc rigorós» i es va mostrar tranquil en espera del que decideixi el tribunal. Va afirmar també que hi ha un «clar risc» de no tenir un judici just i va descartar que es puguin reactivar les euroordres abans de la fi del procediment. D’altra banda, la querella interposada per Boye pel presumpte espionatge amb el programari Pegasus del qual ha estat víctima ha estat admesa a tràmit parcialment, segons l’escrit del jutjat d’instrucció número 29 de Madrid. La jutgessa desestima la part de la denúncia adreçada a persones físiques i jurídiques contra les quals Boye demanava investigació, Niv Karmi, Omri Lavie i Shalev Hulio com a persones físiques i NSO Group Technologies, OSY Technologies i Q Cyber Technologies com a jurídiques. En canvi, sí admet la querella per la possible conculcació del dret a la intimitat i secret de les comunicacions de Boye «per part d’altres que hauran de ser individualitzats al llarg de la investigació».