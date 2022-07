En la propera cimera de canvi climàtic COP 27, en el marc de Nacions Unides, prevista per al mes de novembre a Egipte, s’evidenciarà que no s’està en el camí adequat per complir cap dels objectius de sostenibilitat pel que fa a l’aigua. Així ho va explicar en una entrevista amb Efe, una de les persones més involucrada en els seus treballs preparatoris, Hassan Aboelnga, investigador de la Universitat de Ciències Aplicades de Colònia, president de seguretat de l’aigua urbana en l’Associació Internacional de Recursos Hídrics i vicepresident del Fòrum de l’Aigua d’Orient Mitjà.

Entre altres objectius que establia en la seva agenda 2030 Nacions Unides, el número sis, que parla de «garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tots». Aboelnga recorda que l’aigua està en l’epicentre del desenvolupament sostenible i és fonamental per al desenvolupament socioeconòmic, l’energia, la producció d’aliments, els ecosistemes i per a la supervivència dels éssers humans, a més de ser part crucial del canvi climàtic (el 90% dels desastres naturals estan relacionats amb l’aigua). L’expert recorda que 2.200 milions de persones no tenen accés a serveis d’aigua potable gestionats de forma segura, que gairebé 300.000 nens menors de cinc anys moren cada any a causa de malalties diarreiques causades per les males condicions sanitàries o falta d’aigua potable.